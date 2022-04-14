Tokenomik trustInWeb3 (T3AI)

Tokenomik trustInWeb3 (T3AI)

Lihat cerapan utama tentang trustInWeb3 (T3AI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
trustInWeb3 (T3AI) Maklumat

t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient.

Laman Web Rasmi:
https://www.trustinweb3.xyz/
Kertas putih:
https://www.trustinweb3.xyz/whitepaper.pdf

trustInWeb3 (T3AI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk trustInWeb3 (T3AI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 116.06K
Jumlah Bekalan:
$ 989.62M
Bekalan Edaran:
$ 989.62M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 116.06K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00346754
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0001155
Harga Semasa:
$ 0.00011715
Tokenomik trustInWeb3 (T3AI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik trustInWeb3 (T3AI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token T3AI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token T3AI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik T3AI, terokai T3AI harga langsung token!

T3AI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju T3AI? Halaman ramalan harga T3AI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.