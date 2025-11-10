TruthAiSwarm Harga Hari Ini

Harga langsung TruthAiSwarm (TRUTHAI) hari ini ialah $ 0.00004089, dengan 0.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRUTHAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00004089 setiap TRUTHAI.

TruthAiSwarm kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 40,044, dengan bekalan edaran sebanyak 979.30M TRUTHAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRUTHAI didagangkan antara $ 0.00004017 (rendah) dan $ 0.0000412 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0001489, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003831.

Dalam prestasi jangka pendek, TRUTHAI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -26.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TruthAiSwarm (TRUTHAI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa TruthAiSwarm ialah $ 40.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRUTHAI ialah 979.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979295914.712274. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.04K.