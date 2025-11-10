Tokenomik TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Tokenomik TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Lihat cerapan utama tentang TruthAiSwarm (TRUTHAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:58:13 (UTC+8)
TruthAiSwarm (TRUTHAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TruthAiSwarm (TRUTHAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 40.04K
Jumlah Bekalan:
$ 979.30M
Bekalan Edaran:
$ 979.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 40.04K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0001489
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003831
Harga Semasa:
$ 0
TruthAiSwarm (TRUTHAI) Maklumat

TruthAlSwarm is a decentralized intelligence system powered by blockchain technology, focusing on truth and transparency. It operates as an Al-driven platform integrated with cryptocurrency chains, ensuring data integrity, accountability, and immutability. Truth Al Swarm is dedicated to becoming the pinnacle of artificial intelligence, leveraging blockchain technology to ensure transparency, accuracy, and integrity. Our journey is one of continuous refinement, fueled by collaboration and a commitment to truth. With every iteration, Truth Al Swarm moves closer to becoming the most reliable and intelligent Al solution globally. Together, we build a future where truth is indisputable.

Laman Web Rasmi:
https://truthaiswarm.streamlit.app/

Tokenomik TruthAiSwarm (TRUTHAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TruthAiSwarm (TRUTHAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRUTHAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRUTHAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRUTHAI, terokai TRUTHAI harga langsung token!

TRUTHAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TRUTHAI? Halaman ramalan harga TRUTHAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

