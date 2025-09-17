Apakah itu TruthFi (TRUTHFI)

TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space. TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models. As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape. The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TruthFi (TRUTHFI) Berapakah nilai TruthFi (TRUTHFI) hari ini? Harga langsung TRUTHFI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TRUTHFI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa TRUTHFI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TruthFi? Had pasaran untuk TRUTHFI ialah $ 89.78K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TRUTHFI? Bekalan edaran TRUTHFI ialah 999.93M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRUTHFI? TRUTHFI mencapai harga ATH sebanyak 0.00200181 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRUTHFI? TRUTHFI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan TRUTHFI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRUTHFIialah -- USD . Adakah TRUTHFI akan naik lebih tinggi tahun ini? TRUTHFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRUTHFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

