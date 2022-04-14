Tokenomik TSLA6900 (TSLA)
TSLA6900 (TSLA) Maklumat
The $TSLA memecoin emerged from the excitement surrounding Tesla, one of the biggest companies in the world. With its stock being so popular, it seemed like a perfect fit for a memecoin.
Creators aimed to blend Tesla's strong brand with the fun of crypto. They knew that if they could get Elon Musk's endorsement, the coin would skyrocket. So, they started making memes and engaging campaigns to catch his attention.
As more people joined in, the $TSLA community grew, celebrating both investing and creativity. The memecoin became a symbol of fun and innovation, mirroring Tesla’s own journey in the tech world. Everyone was eager to see where this new venture would lead.
TSLA6900 (TSLA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TSLA6900 (TSLA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik TSLA6900 (TSLA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik TSLA6900 (TSLA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TSLA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TSLA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TSLA, terokai TSLA harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.