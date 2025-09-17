Tsotchke (TSOTCHKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00157289 24J Tinggi $ 0.00167249 Sepanjang Masa $ 0.057103 Harga Terendah $ 0.00105666 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) +3.83% Perubahan Harga (7D) +4.37%

Tsotchke (TSOTCHKE) harga masa nyata ialah $0.00164771. Sepanjang 24 jam yang lalu, TSOTCHKE didagangkan antara $ 0.00157289 rendah dan $ 0.00167249 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TSOTCHKE sepanjang masa ialah $ 0.057103, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00105666.

Dari segi prestasi jangka pendek, TSOTCHKE telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, +3.83% dalam 24 jam dan +4.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tsotchke (TSOTCHKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.55M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.64M Bekalan Peredaran 946.37M Jumlah Bekalan 999,976,495.550479

Had Pasaran semasa Tsotchke ialah $ 1.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TSOTCHKE ialah 946.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999976495.550479. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.64M.