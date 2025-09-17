TSUBA (TSUBA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00476962$ 0.00476962 $ 0.00476962 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) -2.17% Perubahan Harga (7D) +3.10% Perubahan Harga (7D) +3.10%

TSUBA (TSUBA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TSUBA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TSUBA sepanjang masa ialah $ 0.00476962, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TSUBA telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -2.17% dalam 24 jam dan +3.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TSUBA (TSUBA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.17K$ 45.17K $ 45.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.17K$ 45.17K $ 45.17K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,880,531.98 999,880,531.98 999,880,531.98

Had Pasaran semasa TSUBA ialah $ 45.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TSUBA ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999880531.98. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.17K.