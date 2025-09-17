Tsuki (TSUKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00165773 $ 0.00165773 $ 0.00165773 24J Rendah $ 0.00207972 $ 0.00207972 $ 0.00207972 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00165773$ 0.00165773 $ 0.00165773 24J Tinggi $ 0.00207972$ 0.00207972 $ 0.00207972 Sepanjang Masa $ 0.02513879$ 0.02513879 $ 0.02513879 Harga Terendah $ 0.00063444$ 0.00063444 $ 0.00063444 Perubahan Harga (1J) -1.60% Perubahan Harga (1D) +20.15% Perubahan Harga (7D) +8.60% Perubahan Harga (7D) +8.60%

Tsuki (TSUKI) harga masa nyata ialah $0.00200915. Sepanjang 24 jam yang lalu, TSUKI didagangkan antara $ 0.00165773 rendah dan $ 0.00207972 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TSUKI sepanjang masa ialah $ 0.02513879, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00063444.

Dari segi prestasi jangka pendek, TSUKI telah berubah sebanyak -1.60% sejak sejam yang lalu, +20.15% dalam 24 jam dan +8.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tsuki (TSUKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Bekalan Peredaran 949.25M 949.25M 949.25M Jumlah Bekalan 949,248,552.4704168 949,248,552.4704168 949,248,552.4704168

Had Pasaran semasa Tsuki ialah $ 1.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TSUKI ialah 949.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949248552.4704168. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.91M.