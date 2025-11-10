TTAJ Harga Hari Ini

Harga langsung TTAJ (TTAJ) hari ini ialah $ 0.00287508, dengan 9.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TTAJ kepada USD penukaran adalah $ 0.00287508 setiap TTAJ.

TTAJ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 319,134, dengan bekalan edaran sebanyak 111.00M TTAJ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TTAJ didagangkan antara $ 0.00246556 (rendah) dan $ 0.00300299 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00996565, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00217406.

Dalam prestasi jangka pendek, TTAJ dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan +16.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TTAJ (TTAJ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 319.13K$ 319.13K $ 319.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 319.13K$ 319.13K $ 319.13K Bekalan Peredaran 111.00M 111.00M 111.00M Jumlah Bekalan 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

Had Pasaran semasa TTAJ ialah $ 319.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TTAJ ialah 111.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 111000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 319.13K.