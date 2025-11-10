Tokenomik TTAJ (TTAJ)

Lihat cerapan utama tentang TTAJ (TTAJ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:47:30 (UTC+8)
TTAJ (TTAJ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TTAJ (TTAJ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 315.93K
Jumlah Bekalan:
$ 111.00M
Bekalan Edaran:
$ 111.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 315.93K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00996565
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00217406
Harga Semasa:
$ 0.0029233
TTAJ (TTAJ) Maklumat

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

Laman Web Rasmi:
https://ttajm.com
Kertas putih:
https://medium.com/@attajamm/ttaj-digital-currency-project-white-paper-a955d399af83

Tokenomik TTAJ (TTAJ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TTAJ (TTAJ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TTAJ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TTAJ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TTAJ, terokai TTAJ harga langsung token!

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

