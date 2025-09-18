tub (TUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.001218$ 0.001218 $ 0.001218 Harga Terendah $ 0.00000427$ 0.00000427 $ 0.00000427 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.85% Perubahan Harga (7D) +13.85%

tub (TUB) harga masa nyata ialah $0.00000903. Sepanjang 24 jam yang lalu, TUB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TUB sepanjang masa ialah $ 0.001218, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000427.

Dari segi prestasi jangka pendek, TUB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

tub (TUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa tub ialah $ 9.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TUB ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.03K.