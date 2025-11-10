Tuff Harga Hari Ini

Harga langsung Tuff (TUFF) hari ini ialah $ 0.00002813, dengan 0.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TUFF kepada USD penukaran adalah $ 0.00002813 setiap TUFF.

Tuff kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,127, dengan bekalan edaran sebanyak 999.96M TUFF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TUFF didagangkan antara $ 0.00002813 (rendah) dan $ 0.00002839 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00226927, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002744.

Dalam prestasi jangka pendek, TUFF dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tuff (TUFF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.13K$ 28.13K $ 28.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.13K$ 28.13K $ 28.13K Bekalan Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Jumlah Bekalan 999,961,271.972315 999,961,271.972315 999,961,271.972315

