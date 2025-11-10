BursaDEX+
Harga Tuff langsung hari ini ialah 0.00002813 USD.TUFF modal pasaran ialah 28,127 USD. Jejaki masa nyata TUFF kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai TUFF

Maklumat Harga TUFF

Apakah TUFF

Laman Web Rasmi TUFF

Tokenomik TUFF

Ramalan Harga TUFF

Tuff Logo

Tuff Harga (TUFF)

Tidak tersenarai

1 TUFF ke USD Harga Langsung:

-0.70%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
Tuff (TUFF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:46:20 (UTC+8)

Tuff Harga Hari Ini

Harga langsung Tuff (TUFF) hari ini ialah $ 0.00002813, dengan 0.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TUFF kepada USD penukaran adalah $ 0.00002813 setiap TUFF.

Tuff kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,127, dengan bekalan edaran sebanyak 999.96M TUFF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TUFF didagangkan antara $ 0.00002813 (rendah) dan $ 0.00002839 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00226927, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002744.

Dalam prestasi jangka pendek, TUFF dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Tuff (TUFF) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Tuff ialah $ 28.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TUFF ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999961271.972315. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.13K.

Tuff Sejarah Harga USD

-0.76%

-15.21%

-15.21%

Tuff (TUFF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Tuff kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Tuff kepada USD adalah $ -0.0000138719.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Tuff kepada USD adalah $ -0.0000241741.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Tuff kepada USD adalah $ -0.0016358874504152828.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.76%
30 Hari$ -0.0000138719-49.31%
60 Hari$ -0.0000241741-85.93%
90 Hari$ -0.0016358874504152828-98.30%

Ramalan Harga untuk Tuff

Tuff (TUFF) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TUFF pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Tuff (TUFF) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Tuff berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Tuff (TUFF)

TUFF is a meme-driven cryptocurrency on the Solana blockchain, created for fun, community, and culture. Branding itself as the “Hardest Coin on Chain,” TUFF stands out with bold energy and an unbreakable attitude. Born unrugged and built different, TUFF brings meme culture to life with strength, humor, and a thriving community that’s here to go the distance. we're aiming to provide new system of fun with minigames onchain in the future

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Tuff (TUFF) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tuff

Berapakah nilai 1 Tuff pada tahun 2030?
Jika Tuff berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Tuff berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:46:20 (UTC+8)

Tuff (TUFF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Tuff

