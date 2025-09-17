tuki (TUKI) Maklumat Harga (USD)

24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00459213 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.31% Perubahan Harga (1D) -0.91% Perubahan Harga (7D) +8.10%

tuki (TUKI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TUKI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TUKI sepanjang masa ialah $ 0.00459213, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TUKI telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -0.91% dalam 24 jam dan +8.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

tuki (TUKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.76K$ 24.76K $ 24.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.76K$ 24.76K $ 24.76K Bekalan Peredaran 998.61M 998.61M 998.61M Jumlah Bekalan 998,609,123.910883 998,609,123.910883 998,609,123.910883

Had Pasaran semasa tuki ialah $ 24.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TUKI ialah 998.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998609123.910883. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.76K.