Tulip Protocol (TULIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.054205 $ 0.054205 $ 0.054205 24J Rendah $ 0.054806 $ 0.054806 $ 0.054806 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.054205$ 0.054205 $ 0.054205 24J Tinggi $ 0.054806$ 0.054806 $ 0.054806 Sepanjang Masa $ 50.22$ 50.22 $ 50.22 Harga Terendah $ 0.04973234$ 0.04973234 $ 0.04973234 Perubahan Harga (1J) -0.42% Perubahan Harga (1D) -0.30% Perubahan Harga (7D) +5.03% Perubahan Harga (7D) +5.03%

Tulip Protocol (TULIP) harga masa nyata ialah $0.054422. Sepanjang 24 jam yang lalu, TULIP didagangkan antara $ 0.054205 rendah dan $ 0.054806 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TULIP sepanjang masa ialah $ 50.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04973234.

Dari segi prestasi jangka pendek, TULIP telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -0.30% dalam 24 jam dan +5.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tulip Protocol (TULIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.98K$ 84.98K $ 84.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 544.22K$ 544.22K $ 544.22K Bekalan Peredaran 1.56M 1.56M 1.56M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Tulip Protocol ialah $ 84.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TULIP ialah 1.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 544.22K.