Turbos Finance (TURBOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00726967$ 0.00726967 $ 0.00726967 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.94% Perubahan Harga (1D) +3.11% Perubahan Harga (7D) -6.49% Perubahan Harga (7D) -6.49%

Turbos Finance (TURBOS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TURBOS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TURBOS sepanjang masa ialah $ 0.00726967, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TURBOS telah berubah sebanyak -0.94% sejak sejam yang lalu, +3.11% dalam 24 jam dan -6.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Turbos Finance (TURBOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M Bekalan Peredaran 6.62B 6.62B 6.62B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Turbos Finance ialah $ 5.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TURBOS ialah 6.62B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.47M.