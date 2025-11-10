TurboUSD Unstablecoin Harga Hari Ini

Harga langsung TurboUSD Unstablecoin (₸USD) hari ini ialah --, dengan 1.86% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ₸USD kepada USD penukaran adalah -- setiap ₸USD.

TurboUSD Unstablecoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 410,173, dengan bekalan edaran sebanyak 74.35B ₸USD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ₸USD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ₸USD dipindahkan +0.56% dalam sejam terakhir dan -12.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 410.17K$ 410.17K $ 410.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 551.69K$ 551.69K $ 551.69K Bekalan Peredaran 74.35B 74.35B 74.35B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa TurboUSD Unstablecoin ialah $ 410.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ₸USD ialah 74.35B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 551.69K.