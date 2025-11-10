turn your penny into a house Harga Hari Ini

Harga langsung turn your penny into a house (PENNY) hari ini ialah $ 0.00000612, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PENNY kepada USD penukaran adalah $ 0.00000612 setiap PENNY.

turn your penny into a house kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,112.41, dengan bekalan edaran sebanyak 999.49M PENNY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PENNY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00007127, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000564.

Dalam prestasi jangka pendek, PENNY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

turn your penny into a house (PENNY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Bekalan Peredaran 999.49M 999.49M 999.49M Jumlah Bekalan 999,491,871.372169 999,491,871.372169 999,491,871.372169

Had Pasaran semasa turn your penny into a house ialah $ 6.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PENNY ialah 999.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999491871.372169. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.11K.