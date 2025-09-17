TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 243.53 Harga Terendah $ 225.93 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00%

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) harga masa nyata ialah $233.14. Sepanjang 24 jam yang lalu, IAAPL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IAAPL sepanjang masa ialah $ 243.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 225.93.

Dari segi prestasi jangka pendek, IAAPL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.24K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.24K Bekalan Peredaran 86.82 Jumlah Bekalan 86.81749088988747

Had Pasaran semasa TWIN ASSET TOKEN iAAPL ialah $ 20.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IAAPL ialah 86.82, dengan jumlah bekalan sebanyak 86.81749088988747. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.24K.