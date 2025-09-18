TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 101.77$ 101.77 $ 101.77 Harga Terendah $ 25.95$ 25.95 $ 25.95 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) harga masa nyata ialah $29.74. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICOIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICOIN sepanjang masa ialah $ 101.77, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 25.95.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICOIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 589.54$ 589.54 $ 589.54 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 259.38$ 259.38 $ 259.38 Bekalan Peredaran 8.72 8.72 8.72 Jumlah Bekalan 8.721146027948429 8.721146027948429 8.721146027948429

Had Pasaran semasa TWIN Asset Token iCOIN short ialah $ 589.54, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ICOIN ialah 8.72, dengan jumlah bekalan sebanyak 8.721146027948429. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 259.38.