TWIN ASSET TOKEN iMSTR Logo

TWIN ASSET TOKEN iMSTR Harga (IMSTR)

Tidak tersenarai

1 IMSTR ke USD Harga Langsung:

$231.55
0.00%1D
mexc
USD
TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:52:19 (UTC+8)

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 268.2
$ 211.77
--

--

0.00%

0.00%

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) harga masa nyata ialah $231.55. Sepanjang 24 jam yang lalu, IMSTR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IMSTR sepanjang masa ialah $ 268.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 211.77.

Dari segi prestasi jangka pendek, IMSTR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Maklumat Pasaran

$ 8.25K
--
$ 8.62K
37.21
37.20883527992321
Had Pasaran semasa TWIN ASSET TOKEN iMSTR ialah $ 8.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IMSTR ialah 37.21, dengan jumlah bekalan sebanyak 37.20883527992321. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.62K.

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga TWIN ASSET TOKEN iMSTR kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga TWIN ASSET TOKEN iMSTR kepada USD adalah $ +1.6340715050.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga TWIN ASSET TOKEN iMSTR kepada USD adalah $ +7.5562174600.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga TWIN ASSET TOKEN iMSTR kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +1.6340715050+0.71%
60 Hari$ +7.5562174600+3.26%
90 Hari$ 0--

Apakah itu TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR)

Berapakah nilai TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) hari ini?
Harga langsung IMSTR dalam USD ialah 231.55 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IMSTR ke USD?
Harga semasa IMSTR ke USD ialah $ 231.55. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TWIN ASSET TOKEN iMSTR?
Had pasaran untuk IMSTR ialah $ 8.25K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IMSTR?
Bekalan edaran IMSTR ialah 37.21 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IMSTR?
IMSTR mencapai harga ATH sebanyak 268.2 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IMSTR?
IMSTR melihat harga ATL sebanyak 211.77 USD.
Berapakah jumlah dagangan IMSTR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IMSTRialah -- USD.
Adakah IMSTR akan naik lebih tinggi tahun ini?
IMSTR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IMSTRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

