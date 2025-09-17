TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 268.2$ 268.2 $ 268.2 Harga Terendah $ 211.77$ 211.77 $ 211.77 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) harga masa nyata ialah $231.55. Sepanjang 24 jam yang lalu, IMSTR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IMSTR sepanjang masa ialah $ 268.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 211.77.

Dari segi prestasi jangka pendek, IMSTR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K Bekalan Peredaran 37.21 37.21 37.21 Jumlah Bekalan 37.20883527992321 37.20883527992321 37.20883527992321

Had Pasaran semasa TWIN ASSET TOKEN iMSTR ialah $ 8.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IMSTR ialah 37.21, dengan jumlah bekalan sebanyak 37.20883527992321. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.62K.