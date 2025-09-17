TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 90.31$ 90.31 $ 90.31 Harga Terendah $ 76.48$ 76.48 $ 76.48 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) harga masa nyata ialah $77.06. Sepanjang 24 jam yang lalu, INVDA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INVDA sepanjang masa ialah $ 90.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 76.48.

Dari segi prestasi jangka pendek, INVDA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Bekalan Peredaran 169.27 169.27 169.27 Jumlah Bekalan 169.2656597379357 169.2656597379357 169.2656597379357

Had Pasaran semasa TWIN Asset Token iNVDA Short ialah $ 13.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INVDA ialah 169.27, dengan jumlah bekalan sebanyak 169.2656597379357. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.04K.