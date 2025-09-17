TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 138.86$ 138.86 $ 138.86 Harga Terendah $ 129.37$ 129.37 $ 129.37 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -- Perubahan Harga (7D) --

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) harga masa nyata ialah $137.8. Sepanjang 24 jam yang lalu, NVDA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NVDA sepanjang masa ialah $ 138.86, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 129.37.

Dari segi prestasi jangka pendek, NVDA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -- dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K Bekalan Peredaran 169.27 169.27 169.27 Jumlah Bekalan 169.2656597379357 169.2656597379357 169.2656597379357

Had Pasaran semasa TWIN Asset Token NVDA Long ialah $ 23.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NVDA ialah 169.27, dengan jumlah bekalan sebanyak 169.2656597379357. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.32K.