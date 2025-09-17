Twin Protocol (TWIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00124322 $ 0.00124322 $ 0.00124322 24J Rendah $ 0.00126972 $ 0.00126972 $ 0.00126972 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00124322$ 0.00124322 $ 0.00124322 24J Tinggi $ 0.00126972$ 0.00126972 $ 0.00126972 Sepanjang Masa $ 0.099439$ 0.099439 $ 0.099439 Harga Terendah $ 0.00124322$ 0.00124322 $ 0.00124322 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.99% Perubahan Harga (7D) -16.65% Perubahan Harga (7D) -16.65%

Twin Protocol (TWIN) harga masa nyata ialah $0.00125133. Sepanjang 24 jam yang lalu, TWIN didagangkan antara $ 0.00124322 rendah dan $ 0.00126972 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TWIN sepanjang masa ialah $ 0.099439, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00124322.

Dari segi prestasi jangka pendek, TWIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.99% dalam 24 jam dan -16.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Twin Protocol (TWIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 329.03K$ 329.03K $ 329.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Bekalan Peredaran 262.95M 262.95M 262.95M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Twin Protocol ialah $ 329.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TWIN ialah 262.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.25M.