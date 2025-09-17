Lagi Mengenai TWIN

Twin Protocol Harga (TWIN)

Tidak tersenarai

1 TWIN ke USD Harga Langsung:

$0.00125133
$0.00125133$0.00125133
-0.90%1D
USD
Twin Protocol (TWIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:17:56 (UTC+8)

Twin Protocol (TWIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00124322
$ 0.00124322$ 0.00124322
24J Rendah
$ 0.00126972
$ 0.00126972$ 0.00126972
24J Tinggi

$ 0.00124322
$ 0.00124322$ 0.00124322

$ 0.00126972
$ 0.00126972$ 0.00126972

$ 0.099439
$ 0.099439$ 0.099439

$ 0.00124322
$ 0.00124322$ 0.00124322

--

-0.99%

-16.65%

-16.65%

Twin Protocol (TWIN) harga masa nyata ialah $0.00125133. Sepanjang 24 jam yang lalu, TWIN didagangkan antara $ 0.00124322 rendah dan $ 0.00126972 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TWIN sepanjang masa ialah $ 0.099439, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00124322.

Dari segi prestasi jangka pendek, TWIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.99% dalam 24 jam dan -16.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Twin Protocol (TWIN) Maklumat Pasaran

$ 329.03K
$ 329.03K$ 329.03K

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

262.95M
262.95M 262.95M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Twin Protocol ialah $ 329.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TWIN ialah 262.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.25M.

Twin Protocol (TWIN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Twin Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Twin Protocol kepada USD adalah $ -0.0005947118.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Twin Protocol kepada USD adalah $ -0.0006079721.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Twin Protocol kepada USD adalah $ -0.0016850775109362345.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.99%
30 Hari$ -0.0005947118-47.52%
60 Hari$ -0.0006079721-48.58%
90 Hari$ -0.0016850775109362345-57.38%

Apakah itu Twin Protocol (TWIN)

Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.

Twin Protocol (TWIN) Sumber

Laman Web Rasmi

Twin Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Twin Protocol (TWIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Twin Protocol (TWIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Twin Protocol.

Semak Twin Protocol ramalan harga sekarang!

TWIN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Twin Protocol (TWIN)

Memahami tokenomik Twin Protocol (TWIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TWIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Twin Protocol (TWIN)

Berapakah nilai Twin Protocol (TWIN) hari ini?
Harga langsung TWIN dalam USD ialah 0.00125133 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TWIN ke USD?
Harga semasa TWIN ke USD ialah $ 0.00125133. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Twin Protocol?
Had pasaran untuk TWIN ialah $ 329.03K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TWIN?
Bekalan edaran TWIN ialah 262.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TWIN?
TWIN mencapai harga ATH sebanyak 0.099439 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TWIN?
TWIN melihat harga ATL sebanyak 0.00124322 USD.
Berapakah jumlah dagangan TWIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TWINialah -- USD.
Adakah TWIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
TWIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TWINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:17:56 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.