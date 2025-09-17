Twiskers (TWX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00328065$ 0.00328065 $ 0.00328065 Harga Terendah $ 0.00002996$ 0.00002996 $ 0.00002996 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.48% Perubahan Harga (7D) +5.48%

Twiskers (TWX) harga masa nyata ialah $0.00006051. Sepanjang 24 jam yang lalu, TWX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TWX sepanjang masa ialah $ 0.00328065, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002996.

Dari segi prestasi jangka pendek, TWX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Twiskers (TWX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.51K$ 60.51K $ 60.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.51K$ 60.51K $ 60.51K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Twiskers ialah $ 60.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TWX ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.51K.