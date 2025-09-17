Twurtle the turtle (TWURTLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00269514$ 0.00269514 $ 0.00269514 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) -1.00% Perubahan Harga (7D) +5.55% Perubahan Harga (7D) +5.55%

Twurtle the turtle (TWURTLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TWURTLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TWURTLE sepanjang masa ialah $ 0.00269514, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TWURTLE telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, -1.00% dalam 24 jam dan +5.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Twurtle the turtle (TWURTLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K Bekalan Peredaran 997.95M 997.95M 997.95M Jumlah Bekalan 997,953,389.312776 997,953,389.312776 997,953,389.312776

Had Pasaran semasa Twurtle the turtle ialah $ 21.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TWURTLE ialah 997.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997953389.312776. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.77K.