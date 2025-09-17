Lagi Mengenai TXT

Maklumat Harga TXT

Laman Web Rasmi TXT

Tokenomik TXT

Ramalan Harga TXT

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Tx24 Logo

Tx24 Harga (TXT)

Tidak tersenarai

1 TXT ke USD Harga Langsung:

$0.01096387
$0.01096387$0.01096387
-1.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Tx24 (TXT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:18:02 (UTC+8)

Tx24 (TXT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01091017
$ 0.01091017$ 0.01091017
24J Rendah
$ 0.01114161
$ 0.01114161$ 0.01114161
24J Tinggi

$ 0.01091017
$ 0.01091017$ 0.01091017

$ 0.01114161
$ 0.01114161$ 0.01114161

$ 0.059991
$ 0.059991$ 0.059991

$ 0.0038026
$ 0.0038026$ 0.0038026

+0.01%

-1.50%

-3.40%

-3.40%

Tx24 (TXT) harga masa nyata ialah $0.01096373. Sepanjang 24 jam yang lalu, TXT didagangkan antara $ 0.01091017 rendah dan $ 0.01114161 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TXT sepanjang masa ialah $ 0.059991, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0038026.

Dari segi prestasi jangka pendek, TXT telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -1.50% dalam 24 jam dan -3.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tx24 (TXT) Maklumat Pasaran

$ 818.60K
$ 818.60K$ 818.60K

--
----

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

74.67M
74.67M 74.67M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa Tx24 ialah $ 818.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TXT ialah 74.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.

Tx24 (TXT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Tx24 kepada USD adalah $ -0.0001674087066262.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Tx24 kepada USD adalah $ -0.0023269826.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Tx24 kepada USD adalah $ -0.0042894091.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Tx24 kepada USD adalah $ -0.0116290296209177.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001674087066262-1.50%
30 Hari$ -0.0023269826-21.22%
60 Hari$ -0.0042894091-39.12%
90 Hari$ -0.0116290296209177-51.47%

Apakah itu Tx24 (TXT)

Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world’s leading cryptocurrencies. Since 2023, we’ve been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you’re trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Tx24 (TXT) Sumber

Laman Web Rasmi

Tx24 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tx24 (TXT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tx24 (TXT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tx24.

Semak Tx24 ramalan harga sekarang!

TXT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Tx24 (TXT)

Memahami tokenomik Tx24 (TXT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TXT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tx24 (TXT)

Berapakah nilai Tx24 (TXT) hari ini?
Harga langsung TXT dalam USD ialah 0.01096373 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TXT ke USD?
Harga semasa TXT ke USD ialah $ 0.01096373. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tx24?
Had pasaran untuk TXT ialah $ 818.60K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TXT?
Bekalan edaran TXT ialah 74.67M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TXT?
TXT mencapai harga ATH sebanyak 0.059991 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TXT?
TXT melihat harga ATL sebanyak 0.0038026 USD.
Berapakah jumlah dagangan TXT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TXTialah -- USD.
Adakah TXT akan naik lebih tinggi tahun ini?
TXT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TXTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:18:02 (UTC+8)

Tx24 (TXT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.