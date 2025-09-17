Tx24 (TXT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01091017 $ 0.01091017 $ 0.01091017 24J Rendah $ 0.01114161 $ 0.01114161 $ 0.01114161 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01091017$ 0.01091017 $ 0.01091017 24J Tinggi $ 0.01114161$ 0.01114161 $ 0.01114161 Sepanjang Masa $ 0.059991$ 0.059991 $ 0.059991 Harga Terendah $ 0.0038026$ 0.0038026 $ 0.0038026 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -1.50% Perubahan Harga (7D) -3.40% Perubahan Harga (7D) -3.40%

Tx24 (TXT) harga masa nyata ialah $0.01096373. Sepanjang 24 jam yang lalu, TXT didagangkan antara $ 0.01091017 rendah dan $ 0.01114161 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TXT sepanjang masa ialah $ 0.059991, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0038026.

Dari segi prestasi jangka pendek, TXT telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -1.50% dalam 24 jam dan -3.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tx24 (TXT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 818.60K$ 818.60K $ 818.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Bekalan Peredaran 74.67M 74.67M 74.67M Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa Tx24 ialah $ 818.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TXT ialah 74.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.