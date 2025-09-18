TXA (TXA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 Harga Terendah $ 0.00001368$ 0.00001368 $ 0.00001368 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

TXA (TXA) harga masa nyata ialah $0.00009001. Sepanjang 24 jam yang lalu, TXA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TXA sepanjang masa ialah $ 5.85, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001368.

Dari segi prestasi jangka pendek, TXA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TXA (TXA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.41K$ 1.41K $ 1.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.31K$ 4.31K $ 4.31K Bekalan Peredaran 15.64M 15.64M 15.64M Jumlah Bekalan 47,892,925.96887012 47,892,925.96887012 47,892,925.96887012

Had Pasaran semasa TXA ialah $ 1.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TXA ialah 15.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 47892925.96887012. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.31K.