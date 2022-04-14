Tokenomik TXN Club (TXN)
TXN Club (TXN) Maklumat
TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space.
https://docs.txntech.club/
CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1
Over 370eth raised in 3 rounds!
Key Features:
P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism
- much more - to be found in the TXN Litepaper
TXN Club (TXN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TXN Club (TXN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik TXN Club (TXN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik TXN Club (TXN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TXN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TXN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TXN, terokai TXN harga langsung token!
TXN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju TXN? Halaman ramalan harga TXN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.