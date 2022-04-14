Tokenomik TXNScan (TXN)
TXNScan (TXN) Maklumat
As blockchain technology matures, the sheer volume and complexity of on-chain data continue to expand at breakneck speed. Traditional explorers, while indispensable tools for early adopters and developers, often present information in raw technical formats that are inaccessible to the average user. A typical blockchain transaction can be a labyrinth of hexadecimal input data, multiple token transfers, contract calls, and opaque technical indicators. This complexity discourages newcomers, forces professionals to waste time on manual interpretation, and restricts the blockchain’s full potential to a narrow, highly technical audience. TXNScan seeks to change this dynamic by placing advanced artificial intelligence (AI), intuitive interfaces, and intelligent narratives at the core of blockchain exploration. Rather than forcing users to decode complex contract interactions by themselves, TXNScan interprets data, offering clear human-readable explanations, contextual insights, and interactive visual representations. It transforms raw blockchain data into comprehensible stories and actionable intelligence, making the technology accessible to everyone—from curious newcomers to veteran developers and institutional analysts.
TXNScan (TXN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TXNScan (TXN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik TXNScan (TXN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik TXNScan (TXN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TXN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TXN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
