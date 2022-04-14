Tokenomik Tyke The Elephant (TYKE)

Tokenomik Tyke The Elephant (TYKE)

Lihat cerapan utama tentang Tyke The Elephant (TYKE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Tyke The Elephant (TYKE) Maklumat

Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever

The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse.

Laman Web Rasmi:
https://www.tykeonsol.com

Tyke The Elephant (TYKE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tyke The Elephant (TYKE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.62K
Jumlah Bekalan:
$ 755.45M
Bekalan Edaran:
$ 755.45M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.62K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Tyke The Elephant (TYKE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Tyke The Elephant (TYKE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TYKE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TYKE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TYKE, terokai TYKE harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.