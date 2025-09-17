Type Shit (TYPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) +1.30% Perubahan Harga (7D) -14.34%

Type Shit (TYPE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TYPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TYPE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TYPE telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +1.30% dalam 24 jam dan -14.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Type Shit (TYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.67K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.67K Bekalan Peredaran 998.60M Jumlah Bekalan 998,597,276.298895

