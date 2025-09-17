TypeAI (TYPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.154844 24J Tinggi $ 0.159972 Sepanjang Masa $ 4.09 Harga Terendah $ 0.04244544 Perubahan Harga (1J) -0.61% Perubahan Harga (1D) -2.59% Perubahan Harga (7D) -1.68%

TypeAI (TYPE) harga masa nyata ialah $0.155531. Sepanjang 24 jam yang lalu, TYPE didagangkan antara $ 0.154844 rendah dan $ 0.159972 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TYPE sepanjang masa ialah $ 4.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04244544.

Dari segi prestasi jangka pendek, TYPE telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, -2.59% dalam 24 jam dan -1.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TypeAI (TYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.47M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.55M Bekalan Peredaran 9.50M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa TypeAI ialah $ 1.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TYPE ialah 9.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.55M.