Typen is Crynode's first MVP AI Agent designed to interact with both people and other AI agents. It leverages a combination of state-of-the-art AI models and advanced machine learning techniques to think, analyze, and navigate the Solana blockchain. Typen’s architecture is custom-built and advanced, setting it apart from starter frameworks like Eliza (ai16z), as shown by the depth of his responses. He’s built for head-to-head competition with shallow AIs like $goat (Terminal of Truths), aiming to provide real value rather than just entertainment. Typen represents the first pillar of Crynode's long-term vision: a future where high-quality AIs cooperate with humans to create sustainable, long-term wealth.
Memahami tokenomik Typen (TYPEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TYPEN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TYPEN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TYPEN, terokai TYPEN harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.