Typus (TYPUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01226707 24J Tinggi $ 0.01381317 Sepanjang Masa $ 0.100289 Harga Terendah $ 0.00681706 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) +10.44% Perubahan Harga (7D) -14.97%

Typus (TYPUS) harga masa nyata ialah $0.01365285. Sepanjang 24 jam yang lalu, TYPUS didagangkan antara $ 0.01226707 rendah dan $ 0.01381317 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TYPUS sepanjang masa ialah $ 0.100289, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00681706.

Dari segi prestasi jangka pendek, TYPUS telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +10.44% dalam 24 jam dan -14.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Typus (TYPUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.73M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.65M Bekalan Peredaran 200.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Typus ialah $ 2.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TYPUS ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.65M.