UA1 Logo

UA1 Harga (UA1)

Tidak tersenarai

1 UA1 ke USD Harga Langsung:

$0.00034463
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
UA1 (UA1) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:21:37 (UTC+8)

UA1 (UA1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.00740758
$ 0
--

--

+1.38%

+1.38%

UA1 (UA1) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UA1 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UA1 sepanjang masa ialah $ 0.00740758, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UA1 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UA1 (UA1) Maklumat Pasaran

$ 21.12K
--
$ 34.46K
61.30M
100,000,000.0
Had Pasaran semasa UA1 ialah $ 21.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UA1 ialah 61.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.46K.

UA1 (UA1) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga UA1 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga UA1 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga UA1 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga UA1 kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+2.15%
60 Hari$ 0-4.44%
90 Hari$ 0--

Apakah itu UA1 (UA1)

What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

UA1 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UA1 (UA1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UA1 (UA1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UA1.

Semak UA1 ramalan harga sekarang!

UA1 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik UA1 (UA1)

Memahami tokenomik UA1 (UA1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UA1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UA1 (UA1)

Berapakah nilai UA1 (UA1) hari ini?
Harga langsung UA1 dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UA1 ke USD?
Harga semasa UA1 ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UA1?
Had pasaran untuk UA1 ialah $ 21.12K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UA1?
Bekalan edaran UA1 ialah 61.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UA1?
UA1 mencapai harga ATH sebanyak 0.00740758 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UA1?
UA1 melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan UA1?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UA1ialah -- USD.
Adakah UA1 akan naik lebih tinggi tahun ini?
UA1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UA1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.