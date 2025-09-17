UA1 (UA1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00740758$ 0.00740758 $ 0.00740758 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.38% Perubahan Harga (7D) +1.38%

UA1 (UA1) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UA1 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UA1 sepanjang masa ialah $ 0.00740758, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UA1 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UA1 (UA1) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K Bekalan Peredaran 61.30M 61.30M 61.30M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa UA1 ialah $ 21.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UA1 ialah 61.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.46K.