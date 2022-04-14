Tokenomik UA1 (UA1)

Tokenomik UA1 (UA1)

Lihat cerapan utama tentang UA1 (UA1), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
UA1 (UA1) Maklumat

What is UA1?

UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms.

Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement.

Laman Web Rasmi:
https://www.ua1.ai
Kertas putih:
https://docs.ua1.ai

UA1 (UA1) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk UA1 (UA1), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 20.84K
$ 20.84K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 61.30M
$ 61.30M$ 61.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 34.00K
$ 34.00K$ 34.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00740758
$ 0.00740758$ 0.00740758
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00034004
$ 0.00034004$ 0.00034004

Tokenomik UA1 (UA1): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik UA1 (UA1) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UA1 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UA1 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UA1, terokai UA1 harga langsung token!

UA1 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju UA1? Halaman ramalan harga UA1 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.