UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 103.52 $ 103.52 $ 103.52 24J Rendah $ 103.53 $ 103.53 $ 103.53 24J Tinggi 24J Rendah $ 103.52$ 103.52 $ 103.52 24J Tinggi $ 103.53$ 103.53 $ 103.53 Sepanjang Masa $ 103.53$ 103.53 $ 103.53 Harga Terendah $ 100.25$ 100.25 $ 100.25 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.08% Perubahan Harga (7D) +0.08%

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) harga masa nyata ialah $103.53. Sepanjang 24 jam yang lalu, UMINT didagangkan antara $ 103.52 rendah dan $ 103.53 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UMINT sepanjang masa ialah $ 103.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 100.25.

Dari segi prestasi jangka pendek, UMINT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.35K$ 10.35K $ 10.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.35K$ 10.35K $ 10.35K Bekalan Peredaran 100.00 100.00 100.00 Jumlah Bekalan 100.0 100.0 100.0

Had Pasaran semasa UBS USD Money Market Investment Fund Token ialah $ 10.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UMINT ialah 100.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.35K.