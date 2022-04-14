Tokenomik UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Tokenomik UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Lihat cerapan utama tentang UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Maklumat

UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS.

DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.

Laman Web Rasmi:
https://www.digift.sg/user/login
Kertas putih:
https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.36K
$ 10.36K$ 10.36K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00
$ 100.00$ 100.00
Bekalan Edaran:
$ 100.00
$ 100.00$ 100.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.36K
$ 10.36K$ 10.36K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 103.55
$ 103.55$ 103.55
Terendah Sepanjang Masa:
$ 100.25
$ 100.25$ 100.25
Harga Semasa:
$ 103.55
$ 103.55$ 103.55

Tokenomik UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UMINT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UMINT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UMINT, terokai UMINT harga langsung token!

UMINT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju UMINT? Halaman ramalan harga UMINT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.