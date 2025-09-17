Apakah itu UCX (UCX)

UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea. UCX is the encryption token issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’ Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. UCX is an encryption token developed and issued for the blockchain-based global M&A platform. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UCX (UCX) Berapakah nilai UCX (UCX) hari ini? Harga langsung UCX dalam USD ialah 0.02649553 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UCX ke USD? $ 0.02649553 . Lihat Harga semasa UCX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran UCX? Had pasaran untuk UCX ialah $ 1.18M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UCX? Bekalan edaran UCX ialah 44.77M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UCX? UCX mencapai harga ATH sebanyak 0.87223 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UCX? UCX melihat harga ATL sebanyak 0.01470348 USD . Berapakah jumlah dagangan UCX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UCXialah -- USD . Adakah UCX akan naik lebih tinggi tahun ini? UCX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UCXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

