Lagi Mengenai UCX

Maklumat Harga UCX

Laman Web Rasmi UCX

Tokenomik UCX

Ramalan Harga UCX

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

UCX Logo

UCX Harga (UCX)

Tidak tersenarai

1 UCX ke USD Harga Langsung:

$0.02646936
$0.02646936$0.02646936
-0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
UCX (UCX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:18:22 (UTC+8)

UCX (UCX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02633266
$ 0.02633266$ 0.02633266
24J Rendah
$ 0.02661142
$ 0.02661142$ 0.02661142
24J Tinggi

$ 0.02633266
$ 0.02633266$ 0.02633266

$ 0.02661142
$ 0.02661142$ 0.02661142

$ 0.87223
$ 0.87223$ 0.87223

$ 0.01470348
$ 0.01470348$ 0.01470348

+0.04%

-0.00%

+0.37%

+0.37%

UCX (UCX) harga masa nyata ialah $0.02649553. Sepanjang 24 jam yang lalu, UCX didagangkan antara $ 0.02633266 rendah dan $ 0.02661142 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UCX sepanjang masa ialah $ 0.87223, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01470348.

Dari segi prestasi jangka pendek, UCX telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +0.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UCX (UCX) Maklumat Pasaran

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 26.42M
$ 26.42M$ 26.42M

44.77M
44.77M 44.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa UCX ialah $ 1.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UCX ialah 44.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.42M.

UCX (UCX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga UCX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga UCX kepada USD adalah $ -0.0025230871.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga UCX kepada USD adalah $ +0.0008852395.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga UCX kepada USD adalah $ +0.00657482012862113.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.00%
30 Hari$ -0.0025230871-9.52%
60 Hari$ +0.0008852395+3.34%
90 Hari$ +0.00657482012862113+33.00%

Apakah itu UCX (UCX)

UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea. UCX is the encryption token issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’ Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. UCX is an encryption token developed and issued for the blockchain-based global M&A platform. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

UCX (UCX) Sumber

Laman Web Rasmi

UCX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UCX (UCX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UCX (UCX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UCX.

Semak UCX ramalan harga sekarang!

UCX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik UCX (UCX)

Memahami tokenomik UCX (UCX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UCX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UCX (UCX)

Berapakah nilai UCX (UCX) hari ini?
Harga langsung UCX dalam USD ialah 0.02649553 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UCX ke USD?
Harga semasa UCX ke USD ialah $ 0.02649553. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UCX?
Had pasaran untuk UCX ialah $ 1.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UCX?
Bekalan edaran UCX ialah 44.77M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UCX?
UCX mencapai harga ATH sebanyak 0.87223 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UCX?
UCX melihat harga ATL sebanyak 0.01470348 USD.
Berapakah jumlah dagangan UCX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UCXialah -- USD.
Adakah UCX akan naik lebih tinggi tahun ini?
UCX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UCXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:18:22 (UTC+8)

UCX (UCX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.