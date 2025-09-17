Apakah itu UFC Fan Token (UFC)

The UFC Fan Token allows UFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy UFC Fan Tokens. Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UFC Fan Token (UFC) Berapakah nilai UFC Fan Token (UFC) hari ini? Harga langsung UFC dalam USD ialah 0.126505 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UFC ke USD? $ 0.126505 . Lihat Harga semasa UFC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran UFC Fan Token? Had pasaran untuk UFC ialah $ 306.34K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UFC? Bekalan edaran UFC ialah 2.42M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UFC? UFC mencapai harga ATH sebanyak 7.61 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UFC? UFC melihat harga ATL sebanyak 0.123635 USD . Berapakah jumlah dagangan UFC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UFCialah -- USD . Adakah UFC akan naik lebih tinggi tahun ini? UFC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UFCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

