UFO Token Harga Hari Ini

Harga langsung UFO Token (UFO) hari ini ialah $ 0.00001366, dengan 2.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UFO kepada USD penukaran adalah $ 0.00001366 setiap UFO.

UFO Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,383,165, dengan bekalan edaran sebanyak 913.66B UFO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UFO didagangkan antara $ 0.00001318 (rendah) dan $ 0.00001392 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00011309, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000301.

Dalam prestasi jangka pendek, UFO dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -7.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UFO Token (UFO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.38M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.38M Bekalan Peredaran 913.66B Jumlah Bekalan 913,658,993,275.7397

Had Pasaran semasa UFO Token ialah $ 12.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UFO ialah 913.66B, dengan jumlah bekalan sebanyak 913658993275.7397. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.38M.