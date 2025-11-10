Tokenomik UFO Token (UFO)

Lihat cerapan utama tentang UFO Token (UFO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
UFO Token (UFO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk UFO Token (UFO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.11M
Jumlah Bekalan:
$ 913.66B
Bekalan Edaran:
$ 913.66B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 13.11M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00011309
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000301
Harga Semasa:
$ 0
UFO Token (UFO) Maklumat

UFO Token stands as a pivotal amplifier within the pTGC ecosystem, strategically engineered to foster unity between the Richard Heart (RH) ecosystem and The Grays Currency. Designed with precision, UFO Token operates as a catalyst, intensifying bot activity and token volume for both its own token and PTGC. Central to its architecture is a 6% buy and sell fee structure, meticulously structured to deliver rewards to holders, LP providers, and pTGC enthusiasts alike. Leveraging the same cutting-edge technology utilized to capture fees within PTGC, UFO Token extends its reach, motivating holders of RH coins to pair them with UFO. This symbiotic relationship not only expands our network but also amplifies our volume, culminating in greater rewards for all stakeholders.

Laman Web Rasmi:
https://thegrayscurrency.com/ufo-token

Tokenomik UFO Token (UFO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik UFO Token (UFO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UFO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UFO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UFO, terokai UFO harga langsung token!

UFO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju UFO? Halaman ramalan harga UFO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

