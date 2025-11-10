UFOPEPE Harga Hari Ini

Harga langsung UFOPEPE (UFO) hari ini ialah $ 0.00003329, dengan 7.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa UFO kepada USD penukaran adalah $ 0.00003329 setiap UFO.

UFOPEPE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,996, dengan bekalan edaran sebanyak 991.20M UFO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, UFO didagangkan antara $ 0.00003099 (rendah) dan $ 0.00003325 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00129662, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002882.

Dalam prestasi jangka pendek, UFO dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -1.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

UFOPEPE (UFO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.00K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.00K Bekalan Peredaran 991.20M Jumlah Bekalan 991,202,220.849123

Had Pasaran semasa UFOPEPE ialah $ 33.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UFO ialah 991.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991202220.849123. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.00K.