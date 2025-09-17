Lagi Mengenai UFUN

ufunapp Harga (UFUN)

Tidak tersenarai

1 UFUN ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.60%1D
USD
ufunapp (UFUN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:49:19 (UTC+8)

ufunapp (UFUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002217
$ 0.00002217$ 0.00002217
24J Rendah
$ 0.00002297
$ 0.00002297$ 0.00002297
24J Tinggi

$ 0.00002217
$ 0.00002217$ 0.00002217

$ 0.00002297
$ 0.00002297$ 0.00002297

$ 0.00272452
$ 0.00272452$ 0.00272452

$ 0.00001656
$ 0.00001656$ 0.00001656

-1.04%

+0.58%

+7.47%

+7.47%

ufunapp (UFUN) harga masa nyata ialah $0.00002264. Sepanjang 24 jam yang lalu, UFUN didagangkan antara $ 0.00002217 rendah dan $ 0.00002297 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UFUN sepanjang masa ialah $ 0.00272452, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001656.

Dari segi prestasi jangka pendek, UFUN telah berubah sebanyak -1.04% sejak sejam yang lalu, +0.58% dalam 24 jam dan +7.47% dalam 7 hari yang lalu.

ufunapp (UFUN) Maklumat Pasaran

$ 22.63K
$ 22.63K$ 22.63K

--
----

$ 22.63K
$ 22.63K$ 22.63K

999.52M
999.52M 999.52M

999,524,694.828324
999,524,694.828324 999,524,694.828324

Had Pasaran semasa ufunapp ialah $ 22.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UFUN ialah 999.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999524694.828324. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.63K.

ufunapp (UFUN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ufunapp kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ufunapp kepada USD adalah $ +0.0000031594.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ufunapp kepada USD adalah $ -0.0000094256.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ufunapp kepada USD adalah $ -0.00015646649178996298.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.58%
30 Hari$ +0.0000031594+13.95%
60 Hari$ -0.0000094256-41.63%
90 Hari$ -0.00015646649178996298-87.35%

Apakah itu ufunapp (UFUN)

ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support.

ufunapp (UFUN) Sumber

Laman Web Rasmi

ufunapp Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ufunapp (UFUN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ufunapp (UFUN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ufunapp.

Semak ufunapp ramalan harga sekarang!

UFUN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ufunapp (UFUN)

Memahami tokenomik ufunapp (UFUN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UFUN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ufunapp (UFUN)

Berapakah nilai ufunapp (UFUN) hari ini?
Harga langsung UFUN dalam USD ialah 0.00002264 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UFUN ke USD?
Harga semasa UFUN ke USD ialah $ 0.00002264. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ufunapp?
Had pasaran untuk UFUN ialah $ 22.63K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UFUN?
Bekalan edaran UFUN ialah 999.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UFUN?
UFUN mencapai harga ATH sebanyak 0.00272452 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UFUN?
UFUN melihat harga ATL sebanyak 0.00001656 USD.
Berapakah jumlah dagangan UFUN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UFUNialah -- USD.
Adakah UFUN akan naik lebih tinggi tahun ini?
UFUN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UFUNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:49:19 (UTC+8)

