ufunapp (UFUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002217 $ 0.00002217 $ 0.00002217 24J Rendah $ 0.00002297 $ 0.00002297 $ 0.00002297 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002217$ 0.00002217 $ 0.00002217 24J Tinggi $ 0.00002297$ 0.00002297 $ 0.00002297 Sepanjang Masa $ 0.00272452$ 0.00272452 $ 0.00272452 Harga Terendah $ 0.00001656$ 0.00001656 $ 0.00001656 Perubahan Harga (1J) -1.04% Perubahan Harga (1D) +0.58% Perubahan Harga (7D) +7.47% Perubahan Harga (7D) +7.47%

ufunapp (UFUN) harga masa nyata ialah $0.00002264. Sepanjang 24 jam yang lalu, UFUN didagangkan antara $ 0.00002217 rendah dan $ 0.00002297 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UFUN sepanjang masa ialah $ 0.00272452, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001656.

Dari segi prestasi jangka pendek, UFUN telah berubah sebanyak -1.04% sejak sejam yang lalu, +0.58% dalam 24 jam dan +7.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ufunapp (UFUN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.63K$ 22.63K $ 22.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.63K$ 22.63K $ 22.63K Bekalan Peredaran 999.52M 999.52M 999.52M Jumlah Bekalan 999,524,694.828324 999,524,694.828324 999,524,694.828324

Had Pasaran semasa ufunapp ialah $ 22.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UFUN ialah 999.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999524694.828324. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.63K.