Ugly Dog (UGLYDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00370586$ 0.00370586 $ 0.00370586 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) +1.11% Perubahan Harga (7D) +4.31% Perubahan Harga (7D) +4.31%

Ugly Dog (UGLYDOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UGLYDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UGLYDOG sepanjang masa ialah $ 0.00370586, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UGLYDOG telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +1.11% dalam 24 jam dan +4.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ugly Dog (UGLYDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 163.53K$ 163.53K $ 163.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 163.53K$ 163.53K $ 163.53K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,923,692.557833 999,923,692.557833 999,923,692.557833

Had Pasaran semasa Ugly Dog ialah $ 163.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UGLYDOG ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999923692.557833. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 163.53K.