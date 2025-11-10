Tokenomik UIUI (UI)
We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth
Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.
The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.
UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.
Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.
Tokenomik UIUI (UI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik UIUI (UI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token UI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token UI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik UI, terokai UI harga langsung token!
