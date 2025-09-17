Apakah itu Ulord (UT)

Ulord is a peer-to-peer value transfer public blockchain. Through building its blockchain underlying architecture and digital resource distribution protocols, it enables third-party developers to explore their own applications over open-source agreements to form a complete ecology of blockchain technology and applications. Based on various rules and protocols created by Ulord, it loads various types of digital resource application scenarios including text, pictures, music, video and software, providing a direct docking platform for information creators and consumers. Ulord Foundation, registered in Singapore, is the main operator of the Ulord project. It is determined to use the blockchain technology to create a new digital resource interaction platform. Ulord Foundation will standardize and manage the technology development, application docking, promotion and other related work of the Ulord Project. Ulord team brings together a large number of high-level R & D personnel led by more than 10 PhDs, with comprehensive blockchain technology application development capabilities. More than 50 excellent programmers and algorithm engineers in the technology development team have backgrounds in areas such as blockchain, cryptography, Internet information security, big data, cloud computing, artificial intelligence, finance, and management. There are senior scientists in cryptography and blockchain, and specialized blockchain project investors. In addition, Ulord team also maintains close cooperation with research institutes such as Windsor University in Canada, National University of Defense Technology, Wuhan University, Beihang University, Chinese Academy of Sciences and South China University of Technology, etc.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ulord (UT) Berapakah nilai Ulord (UT) hari ini? Harga langsung UT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa UT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ulord? Had pasaran untuk UT ialah $ 7.47K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UT? Bekalan edaran UT ialah 149.45M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UT? UT mencapai harga ATH sebanyak 0.185961 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UT? UT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan UT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UTialah -- USD . Adakah UT akan naik lebih tinggi tahun ini? UT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

