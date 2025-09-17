Ultimate Frog Racing (UFR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00367674 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -42.54% Perubahan Harga (7D) -35.19%

Ultimate Frog Racing (UFR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, UFR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UFR sepanjang masa ialah $ 0.00367674, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, UFR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -42.54% dalam 24 jam dan -35.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ultimate Frog Racing (UFR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.64K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.64K Bekalan Peredaran 999.93M Jumlah Bekalan 999,928,080.96975

Had Pasaran semasa Ultimate Frog Racing ialah $ 39.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran UFR ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999928080.96975. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.64K.