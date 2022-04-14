Tokenomik Ultimate Frog Racing (UFR)

Lihat cerapan utama tentang Ultimate Frog Racing (UFR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Ultimate Frog Racing (UFR) Maklumat

Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace.

We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.

Laman Web Rasmi:
https://www.ultimatefrogracing.com/

Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ultimate Frog Racing (UFR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.44K
Jumlah Bekalan:
$ 999.93M
Bekalan Edaran:
$ 999.93M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.44K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00367674
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Ultimate Frog Racing (UFR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ultimate Frog Racing (UFR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UFR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UFR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UFR, terokai UFR harga langsung token!

UFR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju UFR? Halaman ramalan harga UFR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.