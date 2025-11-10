ULTIMO Harga Hari Ini

Harga langsung ULTIMO (ULTIMO) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ULTIMO kepada USD penukaran adalah -- setiap ULTIMO.

ULTIMO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,977.11, dengan bekalan edaran sebanyak 999.90M ULTIMO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ULTIMO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ULTIMO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -81.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ULTIMO (ULTIMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,898,012.462031 999,898,012.462031 999,898,012.462031

Had Pasaran semasa ULTIMO ialah $ 5.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ULTIMO ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999898012.462031. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.98K.